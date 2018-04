Mathilda May dans A La Bonne Heure

publié le 19/04/2018 à 12:30

Le 19 avril, Mathilda May publie V.O. chez Plon. En trente ans de carrière, elle qui a été danseuse, actrice, et maintenant auteure et metteur en scène, s’est dessiné un parcours qu’elle juge "à la fois merveilleux, décevant, chaotique et heureux". Comme si, ses nom et prénom ayant été modifiés, ce n’était pas elle qui l’avait vécu. Née Karin Haïm, elle a enfin décidé, avec ce livre, de se présenter à sa façon et se donne la parole qu’elle n’a pas su prendre durant trop d’années.



"V.O.", le livre confession de Mathilda May chez Plon

"Quand on ne s’aime pas, on ne s’aime pas, c’est tout. L’estime de soi, ce n’est pas votre apparence qui vous la donne. En ce qui me concerne, le regard d’autrui a œuvré de manière pernicieuse. À la fois comme un remède et un poison. D’un côté il me donnait l’impression de réparer mes failles narcissiques, et de l’autre il m’enfermait dans un stéréotype factice mais flatteur – l’actrice glamour sûre d’elle – dont il m’était par conséquent difficile de m’extraire. N’ayant pas les épaules pour me confronter à la complexité de ce cercle vicieux, j’ai fait comme si tout allait bien. J’ai toujours su faire ça très bien…" - Mathilda May

