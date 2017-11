Louis Sarkozy est devenu éditorialiste pour un média américain conservateur

publié le 25/11/2017 à 18:37

"Quand il s'agit de politique, les célébrités deviennent hors de contrôle", "comment la droite a perdu les millenials et les étudiants", "les médias sont indéniablement biaisés par leur bulle libérale"... Depuis un mois, un média conservateur américain, le Washington Examiner, consulte Louis Sarkozy, 20 ans, pour avoir son avis sur la politique américaine. Le plus jeune fils de Nicolas Sarkozy, né de l'union de l'ancien président à Cécilia Attias, est devenu éditorialiste et se pose en défenseur d'une droite assumée.



Indépendamment de son nouvel emploi, Louis Sarkozy est également "étudiant en philosophie et en religion à l'université de New York", nous apprend une brève biographie au bas de chacune de ses tribunes. "Il est le plus jeune fils de l'ancien président français Nicolas Sarkozy", s'enorgueillit au passage le Washington Examiner. Si l'ancien président n'a pas encore réagi au nouvel emploi de son fils, Cécilia Attias, elle, n'a pas caché sa fierté sur Twitter.

The media are undeniably biased by their liberal bubble https://t.co/MHBIL7aEO1 via @dcexaminer congrats @Sarko_Junior — Cecilia Attias (@CeciliaAttias) 22 novembre 2017

Dans ses éditos - le jeune homme en a signé trois en un mois -, Louis Sarkozy reproche aux médias américains, trop libéraux à son goût, d'être de "véritables machines de propagandes". L'étudiant-éditorialiste se pose également en défenseur d'une figure controversée de la droite, le Britannique Milo Yiannopoulos, commentateur subversif des événements sociaux et politiques, défenseur de la droite alternative américaine. Un homme "réduit au silence par Twitter en réaction à un supposé "discours de haine"", selon Louis Sarkozy.