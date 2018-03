Loana est de retour, plus apaisée

publié le 02/03/2018 à 10:42

Elle, a aussi marqué la télévision, mais dans un autre genre, et à une autre époque. Loana, la star du tout premier loft fait son grand retour et s'affiche, resplendissante, en une du magazine ELLE. Fini les tenues chocs, elle apparaît en tailleur pantalon noir, amincie.



"Loana la survivante incarne, écrit le journal, presque 20 ans de bascule de la société française dans le siècle nouveau." Il y a eu les moments fast, le loft, la descente sur les Champs Élysée sous les hurlements d'une foule hystérique, les propositions en veux-tu en voilà, et puis la descente aux enfers. La drogue, les tentatives de suicide, et la prise de poids, jusqu'à 120 kg.

Pourtant Loana n'a aucun regret, aucune rancœur, elle qui a essayé le plâtre de la télé réalité. "J'ai découvert, dit-elle, un monde inaccessible, loft ou pas j'aurais pété un câble, ça a accentué mes travers, j'avais, conclut-elle, trop de fêlures."