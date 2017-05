Les femmes sont-elles les plus dangereuses au volant ?

publié le 06/05/2017 à 12:32





Edgar interroge Philippe Bouvard sur l'intérêt ou non du cumul des mandats.

Nathalie, une auditrice très rieuse débat avec Philippe sur les rumeurs et autres qu'en dira t-on ?

Enfin, Laurent, un chauffeur routier du Nord, discute des comportements au volant des hommes et des femmes.

Alexandre Tharaud, pianiste renommé publie "Montrez-moi vos mains"

Philippe Bouvard interroge le célèbre pianiste Alexandre Tharaud sur ses habitudes de pianiste, sur son quotidien de musicien et sur sa passion pour son art.

Sécurité routière : l'association 40 millions d'automobilistes estime qu'il ne faut "pas prendre de mesures" Crédits : dailymotion | Date : 02/10/2015 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Sécurité routière : l'association 40 millions d'automobilistes estime qu'il ne faut "pas prendre de mesures" Crédits : dailymotion | Date : Katy Perry répond aux rumeurs sur son couple. Crédits : capture d'écran YouTube | Date : Nicolas Sarkozy défend le cumul des mandats chez les élus. Crédits : SIPA | Date : 1 / 1 < > +

Les petites nouvelles

Quelques nouvelles insolites distillées par Philippe Bouvard :

Pour les prochaines élections législatives en Polynésie, des bulletins de vote seront largues par avion !

Dans la région de Montpellier, on organisera bientôt le premier championnat du monde de lancé de pantoufles !

Dans la région nivernaise, les tricoteuses sont en train de confectionner une écharpe de 68 km de long !

Les chiens sont les bienvenus à Toulon !

La Ville de Toulon vient d'être élue par l'association 30 Millions d'Amis, meilleure ville pour l'intégration du chien dans la ville. Christine Pagany-Bézy, déléguée à la condition animale et au développement durable de la ville de Toulon raconte les raisons de ce succès à Philippe Bouvard.







Posez votre question à Philippe Bouvard







Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.