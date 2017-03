Les Bodin's sont les invités de Stéphane Bern en direct du Salon de l'Agriculture

publié le 02/03/2017 à 14:47

Depuis près de deux ans, les Bodin's triomphent avec leur spectacle Grandeur Nature. Plus de 500.000 spectateurs sont déjà venus applaudir Maria (Vincent Dubois) et son fils Christian (jean-Christian Fraiscinet) sur scène. Le succès est tel que le duo de comiques a décidé de prolonger sa tournée dans toute la France jusqu'en 2018 !

Les Bodin's et leur spectacle "Grandeur Nature" en tournée dans toute la France

L'histoire : Julie, une jeune parisienne délurée, qui fait les 400 coups et le désespoir de ses parents, est placée, pendant les grandes vacances, chez des cousins éloignés, au cœur de la France profonde : la famille Bodin. La mère Maria est une mamie ravageuse et autoritaire de 87 printemps, et le fils Christian est un grand benêt de 50 ans et puceau incurable. Au milieu de leurs bestiaux, chez eux, dans leur ferme, les Bodin’s n’ont pas l’intention de se laisser marcher sur les charentaises par cette effrontée venue de la capitale…

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Oldelaf, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande