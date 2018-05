Les bestioles du jardin

publié le 21/05/2018 à 13:05

L'équipe de la Curiosité est en vadrouille et c'est dans le cadre magnifique du Château de Chaumont sur Loire que Chantal Colleu-Dumond, directrice du château et du Festival International des Jardins, nous accueille.



à cette occasion, on se pose plein de questions sur ces petites bêtes qui peuplent nos jardins...les papillons de nuit ne volent-ils que la nuit ? les araignées pondent-elles sous notre peau ? les insectes sont-ils les steaks de l'avenir ? une colonie peut-elle dévorer un humain ?

Le naturaliste François Lasserre met fin aux idées reçues sur la nature !

à lire : Encore plus de bêtises sur la nature publié aux éditions Delachaux & Nieslé



Encore plus de bêtises sur la nature

à voir : Le Festival International des Jardins jusqu’au 4 novembre au Domaine de Chaumont sur Loire. L’édition 2018 est consacrée au Jardins de la pensée, en partenariat avec RTL.



Les jardins de la pensée



















































































