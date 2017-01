Les bagnes dans la Curiosité

Les bagnes, la diplomatie passe à table et la pop culture.La Curiosité Est Un Vilain du 18 janvier 2017.

Ruines du bagne de Cayenne

par Coralie Lutinier publié le 18/01/2017 à 18:00

Les bagnes

De 1748-1953 des milliers d’hommes et de femmes ont été enfermés, condamnés à des travaux forcés… Des galères à la Guyane …quel était leur quotidien ?

C’est le temps des Bagnes que vous raconte l’historien Michel Pierre...

Michel Pierre est l'auteur du livre Le temps des bagnes 1748-1953 publié aux Editions Tallandier

Le temps des bagnes 1748-1953

La diplomatie passe à table

Mettez-vous sur votre 31, on vous convie à un dîner officiel à l’Elysée. Vous verrez comment sont reçus les chefs d’Etats, et comment la gastronomie aide parfois la diplomatie....

Laurent Stéfanini ambassadeur à l’Unesco et ancien chef du protocole à l’Elysée, nous raconte ses anecdotes les plus croustillantes !

Laurent Stéfanini a supervisé le livre A la table des diplomates, l’histoire de France racontée à travers ses grands repas publié aux éditions l’Iconoclaste



A la table des diplomates

La pop culture

Pop art, pop musique… qu’est ce que la pop culture, elle est née dans les années 20, et elle s’est infiltrée partout dans la bd, les séries, l’art, la musique, et même le style vestimentaire.

On fait le tour de la pop culture avec le journaliste Hubert Artus, auteur du livre Pop Corner, la grande histoire de la pop culture 1920 – 2020 publié aux éditions Don Quichotte.

Pop Corner, la grande histoire de la pop culture 1920 - 2020