Le corps dans la Curiosité

publié le 05/04/2017 à 17:52

Comment bien utiliser son corps

Comment se lever du bon pied, se doucher, monter ou descendre de voiture, se tenir au bureau, à table ?

Vous pensez faire tous ces gestes du quotidien correctement ? détrompez-vous !

Pour nous faire découvrir comment fonctionne notre corps et comment mieux l’utiliser pour ne plus en souffrir nous recevons Geoffrey Janier-Dubry, ostéopathe et auteur du livre Mon corps, mode d’emploi publié aux éditions Le Pommier



Mon corps, mode d'emploi

L'ascension d'Hitler

Une leçon d'Histoire à ne jamais oublier...comment Adolf Hitler a pris le pouvoir par les urnes, en remportant les élections.

Utiliser la démocratie pour écraser ensuite toutes les libertés individuelles. On vous raconte comment le peintre raté de Vienne est devenu un dictateur sanguinaire.



Geoffroy Caillet, rédacteur en chef du Figaro Histoire nous raconte La résistible ascension d’Adolf Hitler,en partenariat avec RTL.

Figaro Histoire avril-mai 2017

Les super vilains des super héros

à l'occasion de l' exposition L’Art de DC – L’Aube des Super-Héros au musée Art Ludique à Paris, on vous fait découvrir les premiers super-héros : Superman, Batman, Wonderwoman, créés pendant la seconde guerre mondiale. Des super-héros amis aussi leurs adversaires presque aussi mythiques, le Joker, le Pingouin et Catwoman.

Pour découvrir l’histoire de ces super-héros, nous recevons Jean-Jacques Launier, Président du musée Art Ludique

L'Art de DC - L'Aube des Super-Héros