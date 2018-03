publié le 29/08/2016 à 11:40

Septembre 2016 sera la rentrée de tous les changements, et de tous les risques. Sur le petit écran, les programmes et leurs présentateurs vont et viennent de programme en programme, de chaîne en chaîne et de groupe en groupe. Difficile de s'y retrouver.



Première chaîne à voir toutes ses habitudes voler en éclats, LCI. La chaîne d'info en continu de la TNT passe en gratuit et refait sa grille. L'info brute représentera seulement 1/3 du temps d'antenne, avec des formats magazine et décryptage mis en avant. Des émissions politiques, culturelles et sportives, entrecoupées de journaux diffusés toutes les heures, et de rappels des titres toutes les demi-heures.

Côté présentateurs, deux têtes d'affiche se démarquent : Yves Calvi, présentateur de la matinale de RTL et ancien animateur de C' dans l'air (France 5) et François-Xavier Ménage, ancien visage de Capital sur M6. Le premier animera une émission de débat et d'interview intitulée L'actu en question, de 18h à 20h. Le second prendra la tête de la matinale sur le canal 26, en tandem avec Hortense Villatte de 6h à 9h.

Chers amis c'est avec une nouvelle émission intitulée "24 heures en questions" que l'on se retrouvera de 18h à 20h sur @LCI — Yves Calvi (@Yves_Calvi) 25 août 2016

En plus de ces deux journalistes débauchés chez la concurrence, Jean-Pierre Pernaut animera Au cœur des régions, une émission sur la France, en plus de son journal quotidien sur TF1. Toujours côté magazines, Grégoire Margotton (ex-Canal plus) parlera sport dans Club 26. Christophe Moulin décryptera l'actualité des médias tous les matins de 9h à 10h dans La Médiasphère.



La team @LCI fait sa rentrée des classes lundi matin...Tout le monde est d'attaque pour lancer la fusée ¿¿¿ pic.twitter.com/Plk2IEdMTZ — fx menage (@fxmenage) 25 août 2016

Pour l'occasion, la chaîne créée en 1994 change de look. Si le logo reste le même, les plateaux ont été redécorés. Sur internet, LCI.tf1.fr absorbe deux autres sites du groupe TF1 : Metronews et MyTF1News. Une offre globale sur ordinateurs, tablettes et smartphone. Une logique de fusion de sites déjà à l’œuvre un peu partout dans le monde des médias. Reste à savoir si LCI saura faire la différence dans le marché ultra-concurrentiel des chaînes d'info en continu, entre BFMTV, i-Télé et le dernier né France info.