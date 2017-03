publié le 05/03/2017 à 12:30

La vie quotidienne serait-elle différente si on ne payait plus par carte bancaire ? c'est la première question de ce dimanche posée par Patrick. Jacqueline souhaite ensuite savoir comment s’assurer de l’honnêteté de son garagiste ? Enfin, Françoise souhaite savoir comment utiliser le Guide Michelin ?

Jacques Lecomte

Jacques Lecomte publie "Le Monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez" aux éditions Les Arènes.

Les petites nouvelles...

Le monde regorge de petites nouvelles insolites dont le sérieux n'est pas la qualité principale. Il parlera entre autre des sorciers du monde entier qui vont lancer chaque mois un sort à Donald Trump, des macarons Pierre Hermé offerts au spationaute Thomas Pesquet et de la française Miss Univers pressentie pour incarner Marianne.

Philippe de Villiers

Le Puy du fou, le parc de loisirs à thématique historique situé en Vendée et fondé en 1978, par Philippe de Villiers va ouvrir en Chine et en Espagne.



