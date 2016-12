À la Bonne Heure ! Spéciale Chefs avec Pierre Hermé, Julia Sedefdjian et Jean-François Mallet.

REPLAY - Écoutez ou réécoutez À la Bonne Heure ! Spéciale Chefs du 23 décembre 2016 avec Pierre Hermé, Julia Sedefdjian et Jean-François Mallet.

par Stéphane Bern publié le 23/12/2016 à 12:46

Pierre Hermé vient tout simplement d’être désigné meilleur chef pâtissier du monde par "The World's 50 Best Restaurants" en 2016. Déjà auteur de plusieurs livres, Pierre Hermé publie pour ces fêtes Le livre "Chocolat" avec Sergio Coimbra chez Flammarion et sort également aux éditions Solar le tout premier livre de cuisine pop-up mis en volume par l’atelier Saje, "Surprises & gourmandises".

Surprises et gourmandises - Pierre Herme - Solar Editions

"Cela faisait longtemps que j'en avais envie. Depuis toujours, le pop-up me fascine et m'amuse. J'adore ça. Si j'ai un faible pour son côté ludique, ses surprises jaillissant à chaque page, ce qui m'enthousiasme le plus, c'est le monstre de technique caché derrière chaque figure. Tout un art du collage, du découpage et du pliage, léger mais rigoureux, la technique ne se voit pas, ce qui me correspond bien. Et me fait rêver." Pierre Hermé Facebook Twitter Linkedin

Stéphane présente le livre pop-up de Pierre Hermé

Julia Sedefdjian exerce ses talents de cheffe au restaurant Les Fables de la Fontaine à Paris et vient d’être sacrée "Femme en or 2016", en novembre dernier par le comité d'organisation. Créés en 1993, ces prix annuels célèbrent "des femmes d'exception et d'influence qui participent à l'évolution de la société, suscitant des vocations et valorisant la place des femmes".



Grand reporter-photographe et un amoureux de la cuisine du monde, Jean-François Mallet s’est très vite spécialisé dans la photographie culinaire. Il travaille avec de grands chefs comme Michel Rostang, Michel Kéréver, Gaston Lenôtre, Joël Robuchon. Mais ce que ce papa de deux filles (5 et 8 ans) aime par-dessus tout, c’est manger et recevoir. Quoi ? Des plats épatants, rapides et sans prise de tête. Ça tombe bien, il en a deux cents et fini par en faire un livre : "SIMPLISSIME", le livre de cuisine le plus facile du monde. Sorti en septembre 2015, il en aurait vendu entre 250.000 et 500.000 exemplaires.



Après la collection "SIMPLISSIME" (Soupe et bouillons repas, recettes végétariennes, terrines et foies gras, apéros, le livre de cuisine le + facile du monde, le livre de cuisine light le + facile du monde, le livre de desserts le + facile du monde, dîners chic…), il vient de publier "STREET FOOD" chez Hachette.



De l’Argentine au Vietnam en passant par le Mexique, le Maroc, la Chine, la Russie mais aussi l’Angleterre, l’Italie, la France, la Thaïlande et l’Inde, c’est un tour du monde de la street food en plus de 500 photographies prises dans la rue et sur le vif et 100 recettes détaillées en fin d’ouvrage. 15 ans de reportage photographique pour capter la quintessence de la cuisine de rue.

Le grand livre de la street food

MENU POUR UN REVEILLON DE CHEF :



Entrée par Julia Sedefdjian :



Oursins du chef Julia Sedefdjian

- Ouvrir les oursins, les nettoyer, récupérer les langues, les nettoyer

- Poêler les langues d’oursins avec un peu d’échalote et du céleri branche

- Replacer les langues poêlées avec l'échalote et le céleri branche dans les coquilles

- Ajouter une mousseline de céleri

- Servir avec une sauce au curry vert



Plat de Jean-François Mallet : Filet de chevreuil poêlé avec sa purée de topinambour et panais



Chevreuil et sa purée

- Cuire ses légumes, les écraser - Découper des morceaux de mangue fraiche, les ajouter à la purée pour amener du croquant et de la fraîcheur

- Cuire le chevreuil à la poêle avec du sel et du poivre (7 à 8 mn pour le conserver saignant)

- Concasser des dragées traditionnels aux amandes, les éparpiller sur le filet de chevreuil, ajouter du poivre

- Servir. Simplissime !



Dessert de Pierre Hermé : la recette de l'Ispahan

L'ispahan par Pierre Hermé

Le disque de macaron rose (250 g de poudre d’amande, 250 g de sucre glace, 6 blancs d’œufs, 3 g de colorant rouge carmin, 250 g de sucre semoule, 65 g d’eau minérale)

Façonnez en spirale des disques de 20 cm de diamètre. Laissez croûter les disques pendant au moins 30 min à température ambiante. Préchauffez le four, chaleur tournante . Glissez la plaque dans le four à 180 °C (th. 6) pendant 20 à 25 min en ouvrant rapidement 2 fois la porte du four. À la sortie du four, laissez refroidir.



La meringue italienne (4 blancs d’œufs, 250 g de sucre semoule, 75 g d’eau minérale)

Portez l’eau et le sucre à ébullition dans une casserole. Laissez cuire jusqu’à 118 °C. Montez les blancs en « bec d’oiseau » (pas trop fermes). Versez le sucre cuit en filet sur les blancs montés. Laissez refroidir en continuant de fouetter.



La crème aux pétales de rose (90 g de lait frais entier, 3 à 4 jaunes d’œufs, 45 g de sucre semoule, 450 g de beurre doux à température ambiante, 4 g d’essence de rose, 30 g de sirop de rose)

Fouettez ensemble les jaunes d’œuf et le sucre. Versez le lait bouilli sur le mélange. Faites cuire comme une crème anglaise à 85 °C puis faites refroidir à grande vitesse dans le bol d’un robot muni du fouet.



Foisonnez le beurre. Ajoutez la crème anglaise refroidie et mélangez avant d’incorporer la meringue italienne à la main, puis l’essence et le sirop de rose.



L’assemblage (200 g de litchis en conserve égouttés et découpés, 250 g de framboises fraîches, glucose)

Sur un plat, posez le premier biscuit macaron rose retourné. À l’aide d’une poche munie d’une douille, garnissez d’une spirale de crème aux pétales de rose, placez les framboises en couronne de manière à ce qu’elles soient apparentes, puis réalisez deux autres couronnes de framboises à l’intérieur. Déposez des litchis entre les couronnes, garnissez à nouveau de crème aux pétales de rose et posez le second biscuit macaron rose par-dessus.



Décorez, dégustez !



Le Test Jouets de Petit Papa... Patrice Carmouze :

> Le Test Jouets de Noël de Patrice Carmouze et la bande d'A La Bonne Heure

Toujours incontournables : Lego (notamment Lego Nexo Knight), Playmobil, les licences Pokémon et Yokaï watch sont les vedettes de la liste au Père Noël !



Dans l’esprit Lego, Meccano et cie, les Qixels font leur entrée par la cheminée : ce sont des jeux de mosaïques pour enfant chez Oxybul. Il suffit de reproduire un modèle ou laisser libre cours à son imagination. En vaporisant un peu d'eau sur les Qixels, ils se fixent les uns aux autres comme par magie. Il n’y a plus qu’à jouer avec sa création.



Mais aussi : Barbie drone des étoiles de Mattel

Inspiré du film d’animation Barbie Aventure dans les étoiles, il est composé d’une figurine de Barbie montée sur un quadrirotor (drone à 4 hélices) et de la télécommande pour diriger le drone.



Facile à prendre en main, associée à un seul bouton qui sert à ajuster la hauteur de vol, le décollage et l’atterrissage s’effectuent quasi automatiquement par une simple pression sur le bouton de la télécommande. On peut aussi effectuer des manœuvres plus complexes avec des figures pré-programmées, comme des loopings à 360°.



Il est rechargeable à l'aide d'un câble USB qui est inclus dans le package. Comptez 89 euros tout de même.

Eric Dussart a lui aussi mis une option sur le drone Barbie

L’équivalent pour les garçons chez Mattel : Les petites voitures, un classique ! Mais là, la voiture télécommandée Hotwheels RC qui fait des dérapages contrôlés avec des roues interchangeables. Vitesse : 12Km max. !!

Voiture télécommandée Hotwheels RC

Le Robot Teksta Toucan chez Splash Toys

Robot Toucan de Teksta

Robot Toucan de Teksta est un véritable compagnon de jeux ! Très culotté, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense et à faire des imitations très drôles ; il chante, danse, sert d’alarme avec un détecteur de présence, se transforme en enceinte Bluetooth et réalise même des tours de magie !



Mâche mots chez Hasbro Gaming

Le but ? Se faire comprendre par ses coéquipiers et ce, avec un Mâche-Mots dans votre bouche. Dites ce qui est écrit et essayez de vous faire comprendre... par vos équipiers !

Mache-Mots chez Hasbro Gaming

Passez de belles fêtes de fin d'années ! Et retrouvez le meilleur d'A La Bonne Heure depuis cet été la semaine prochaine. On se retrouve le 3 Janvier dès 11h... A La Bonne Heure sur RTL