L'année 68

Jean-Claude Killy et Guy Perillat en février 1968 à Grenoble

publié le 03/05/2018 à 13:00

L’année 1968 dont on célèbre le cinquantenaire ne se résume pas aux pavés de Mai 68. Ce fut une année choc, parsemée d’évènements qui ont marqué l’Histoire tels que les assassinats de Martin Luther King ou Bobby Kennedy, la guerre du Vietnam qui traumatise les Etats-Unis, mais aussi des moments plus souriants comme la victoire de Jean-Claude Killy aux Jeux-Olympiques de Grenoble ou le mariage de Jackie Kennedy avec le milliardaire grec Aristote Onassis.

On remonte le temps avec Patrick Mahé, ancien rédacteur en chef de Paris Match.





à lire : 1968, année choc publié chez Plon



68, année choc

.