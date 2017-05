Jean-Marc Dumontet et Ben dans A La Bonne Heure

publié le 31/05/2017 à 10:42

Le 10 juin prochain, le producteur Jean-Marc Dumonter fêtera les 10 ans du Point-Virgule fait l'Olympia. En une décennie, ce gala annuel est devenu incontournable. Cette année encore, le meilleur de plusieurs générations d’humoristes investira la salle mythique de l’Olympia. Parmi eux, il y aura : Elie Semoun, Fary, Alex Lutz, Djal, Anne-Sophie Girard, Les Coquettes, Audrey Vernon, Jérôme Daran, Oldelaf et Alain Berthier, Verino, Guilllermo Guiz et Ben.

le gala du "Point-Virgule fait l'Olympia" fête ses 10 ans

Les 40 ans du "Point-Virgule"

Tout a commencé en 1975, lorsque'une bande de jeunes comédiens, Martin Lamotte, Gérard Lanvin, Anémone et d’autres, construisent le lieu appelé tout d’abord La veuve Pichard.



Le 24 avril 1978, Martin Lamotte et Gérard Lanvin passent les clés à Christian Varini, lui-même comédien. C’est la naissance du Point Virgule. 15 ans plus tard, en 1993, Marie Caroline Burnat reprend la direction et perpétue l’esprit maison : ouvrir au maximum à tous les styles d’humour.

Le nouveau directeur Jean-Marc Dumontet, fort de son expérience d’homme d’affaire et de producteur notamment de Nicolas Canteloup et d’Alex Lutz, reprend comme il aime à le dire "la plus petite des grandes salles parisiennes". Nous sommes alors en 2005



3 ans après, pour les 30 ans du Point Virgule, il lance l’évènement Le Point-Virgule fait l’Olympia qui est désormais un rendez-vous annuel.



Véritable tremplin artistique, le Point Virgule accueille chaque jour de nombreux artistes ; bon nombre d’entre eux ont fait leur début sur cette scène : Jean-Marie Bigard, Pierre Palmade, Elie Kakou, Laurent Ruquier, Chantal Ladesou, Florence Foresti, Anne Roumanoff, Stephane Guillon, Jerôme Daran, Olivier de Benoist…

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Blakowski, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot