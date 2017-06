Jean-Fi fait le point sur un an de Grosses Têtes

publié le 10/06/2017 à 18:00

Isabelle Mergault vient goûter à RTL, elle se goinfre de pains aux raisins, mais on en sent pas la différence quand elle parle la bouche pleine ou non. Jean-Fi se sent en famille aux Grosses Têtes, mains en famille très recomposée. Laurent Baffie montre une fois de plus sa science en zoologie, réponse du tac au tique. Elie Semoun raconte ses souvenirs de scootisme et de première "pelle", ce qui provoque des souvenirs pour Steevy Boulay

Chantal Ladessou adore faire des cascades mais elle est obligée de se limiter car elle a eu un accident avec une jardinière dans laquelle elle est tombée. Et plein d'autres bons moments de cette semaine à réécouter...

Les Grosses Têtes