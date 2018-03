Jacques Pradel est l'invité de Stéphane Bern

publié le 30/06/2016 à 10:00

L'animateur de L'Heure Du Crime sort Vous avez dit étrange? aux éditions Télémaque.

« Pendant de nombreuses années, j'ai exploré sans relâche le grand sac à malices du bizarre et de l'insolite.

J'ai commencé par accumuler les témoignages, mais je ne voulais pas devenir un simple collectionneur d'histoires à dormir debout. J'ai cherché des réponses... » - Jacques Pradel

Chasseur de monstre sur les flots du Loch Ness, en tenue d'Adam au cœur du sabbat des sorciers de Paris, micro au poing en Haïti, à la rencontre d'authentiques zombies, ou dans la banlieue de Londres, à la toute première projection du film sur la créature de Roswell, on peut sans crainte affirmer que Jacques Pradel est allé ouvertement à la rencontre de l'étrange et de l'inexpliqué.

Pour la première fois de sa carrière, il révèle les coulisses de ses enquêtes, ses découvertes incroyables, ses expériences troublantes, ses rencontres improbables...

Sans aucun tabou ni faux-semblant, avec simplicité, humour et conviction, il s'explique et raconte pourquoi il a finalement toujours voulu donner sa chance au mystère.



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Stéphane Bern retrouve ses chroniqueurs : Patrice Carmouze, Eric Dussart, Régis Mailhot, Joëlle Goron, pour un tour d'actualité.Eric Dussart vient de publier Brèves de télé, le pire de A à Z édité aux éditions Chiflet & Cie.

Danielle Moreau vient de publier Drôles d'endroits pour un coup de foudre aux éditions Michel Lafon.

Régis Mailhot vous donne rendez-vous tous les samedis à La Nouvelle Scène, il vient de publier Reprise des hostilités aux éditions Albin-Michel.

