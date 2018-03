Ilona Smet pose en soutien-gorge sur Instagram et crée une polémique

publié le 27/06/2016 à 12:23

Ilona Smet était dans la ligne de mire de ses abonnés sur Instagram, samedi dernier. La fille d'Estelle Lefébure et de David Hallyday a posté une photo où elle pose en soutien-gorge avec un legging. En légende ? "J'attends l'été.". Si à 21 ans, Ilona Smet jouit d'une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, elle est aussi la cible de vives critiques. Et ce n'est pas le cliché" sexy" qui crée la polémique, mais plutôt son poids. Trop maigre pour certains parfaite pour d'autres, Ilona Smet a reçu de nombreux commentaires qui ont divisé sa communauté de fans.



La petite-fille de Johnny Hallyday ne pensait sans doute pas essuyé autant d'attaques. Après son dernier cliché, Ilona Smet n'a pas encore réagit à la polémique déclenchée le week-end dernier sur son Instagram. Il y a une semaine, elle avait posé quasi nue pour un cliché en noir et blanc qui avait fait quelques vagues. Cette fois-ci, c'était sa "nudité" qui était critiquée. Mais de nouveau, la jeune femme est restée muette face aux critiques et a continué de poster des photos entre un match de basket et un moment complice avec David Hallyday, pour la fête des pères.

Waiting for summer.. A photo posted by @ilonasmet on Jun 23, 2016 at 9:01am PDT

@mahethaissa A photo posted by @ilonasmet on Jun 15, 2016 at 8:07am PDT