publié le 05/03/2018 à 10:42

Première partie : L'histoire de la frite

Est-elle Belge ou Française ? C'est tout le débat qui va animer la seconde partie de l'émission ! Quitte à vous décevoir... car, en réalité, on n'en sait fichtrement rien !



Avec Etienne Moulron, un belge qui s'est intéressé de près et sans se brûler au sujet, on retrace l'histoire des frites qu'elles soient cuite à la graisse de bœuf ou à l'huile végétale, taillée en « bûche », façon « Pont-Neuf » ou en « allumette » ! Sans parti pris, ou presque.

A lire : Histoire passionnée de la frite, d'Etienne Moulron, éditions Jourdan

frite

Seconde partie : Les secrets de l'hypnose

Aujourd'hui, on opère du cerveau sous hypnose, on se fait soigner les dents sous hypnose, on traite l'addiction au tabac sous hypnose... Mais savez-vous comment marche l'hypnose ? Cette technique est-elle vraiment efficace ? Comment hypnose-t-on ? Existe-t-il des formules pour faire basculer un patient dans cet état de conscience modifié ?



On fait le point avec Thomas Cavaillé Fol, journaliste à Science & Vie et Docteur Jean-Marc Benhaiem, praticien hospitalier et êtes responsable du diplôme universitaire d’hypnose médicale au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

medidation-hypnose-les-vrais-effets_width1024 Crédit : Science&Vie