Françoise Hardy dans A La Bonne Heure

publié le 10/04/2018 à 10:12

Son précédent album, L'Amour fou sorti en 2012, avait été certifié disque d'or et lui avait valu des nominations aux Victoires de la Musique l'année suivante. Depuis le 6 avril dernier, Françoise Hardy est de retour avec un nouvel opus intitulé Personne d'autre, le 28e album de sa carrière.

"Personne d'autre", le nouvel album de Françoise Hardy

En 2015, Françoise Hardy avait décidé de raccrocher le micro et de mettre fin à sa carrière. L'interprète de Tous les garçons et les filles avait connu par la suite de graves problèmes de santé. Mais aujourd'hui, la chanteuse renaît de ses cendres. Ayant vaincu la maladie, elle est revenue sur sa décision et revient dans les bacs avec Personne d'autre. Dans cet opus composé de douze titres, l'ex-compagne de Jacques Dutronc y chante l'amour impossible mais aussi la mort qu'elle a frôlé.

C'est après avoir entendu Sleep du groupe Poet Of The Fall, que la chanteuse a souhaité revenir à la chanson en a adaptant notamment le titre en français sur son nouvel album. Le disque est emmené par un premier extrait, Le large, écrit par La Grande Sophie.Le clip, lui, a été réalisé par François Ozon. L'artiste Yael Naïm lui a également signé une chanson. Parmi les autres morceaux, nous retrouvons une reprise de Seras-tu là ? de Michel Berger. Au total, Françoise Hardy a écrit les neuf autres textes, tandis qu'Erick Benzi, a qui l'on doit le tube Sous le vent de Garou et Céline Dion, s'est chargé de réaliser l’opus.

Découvrez le clip du single "Le large" :

> Françoise Hardy - "Le Large" (Clip officiel)

