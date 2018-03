Franck Dubosc est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 30/09/2016 à 11:27

Le 4 octobre prochain, M6 diffusera les premiers épisodes de sa nouvelle série comique intitulée Les beaux malaises avec Franck Dubosc en tête d'affiche. L'acteur, qui a également signé les dialogues, y joue son propre rôle. Avec cette minisérie, le téléspectateur s'immiscera dans la vraie-fausse vie de l'humoriste, une fois les caméras éteintes.



L'histoire : "Ce n’est pas parce qu’on s’appelle Franck Dubosc que le quotidien est plus facile. Comme tout le monde, Franck a des soucis dans son couple, des soucis avec les enfants, des soucis avec sa mère, des soucis avec son ex, des soucis avec ses potes… Comme tout le monde, il lui arrive même de connaître de vrais moments gênants ! Et quand la célébrité s’en mêle, ces moments gênants peuvent vraiment se transformer en gros malaises… enfin, disons en “beaux malaises” parce qu’il faut toujours rester positif…"



Adaptée de la série québécoise du même nom, Les Beaux Malaises a été créée et portée par Martin Matte, l’un des plus grands humoristes comédiens du Canada francophone.



Franck Dubosc dans "Les beaux malaises", la nouvelle série d'M6

Régis Mailhot et son nouveau spectacle, "Citoyen"

