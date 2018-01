Foucault et les pires caprices de stars dans "Sacrée Soirée"

publié le 21/01/2018 à 14:00

Jean-Pierre Foucault est une des grandes voix de la radio, reconnaissable entre mille. C'est aussi une grande figure de la télévision depuis quarante ans ! l'animateur revient aujourd'hui avec un nouveau livre. Après Citroën, Peugeot et Renault, ce passionné de belles mécaniques publie Vélosolex, l’épopée d’un cyclomoteur édité chez Hugo Motors. Dans cette ouvrage, Jean-Pierre raconte l’histoire de cette machine, écoulée à dix-hui millions d’exemplaires, et qui fête ses 70 ans. Le présentateur emmène ainsi le lecteur sur les routes de son enfance, pour retrouver les sensations de la conduite incertaine et l’odeur de la Solexine, ce carburant uniquement développé pour le Solex.

"Vélosolex, l'épopée d'un cyclomoteur" de Jean-Pierre Foucault (Hugo & Motors)

Tout au long de sa carrière à la télévision, Jean-Pierre Foucault a présenté beaucoup d'émission devenues cultes. Parmi ces programmes, il y a bien évidemment Sacrée Soirée, une émission de variétés diffusée de 1987 à 1994 sur TF1. Chaque mercredi soir, le présentateur accueillait trois invités issus du monde du théâtre, du cinéma de la littérature mais aussi de la chanson et à qui il réservait une surprise avec la complicité de l'entourage de l'invité.

Jean-Pierre garde un excellent souvenir de l'émission. Il se souvient également des nombreuses stars internationales qu'il a reçues et certaines en particulier notamment à cause de leurs caprices. Le présentateur évoque notamment la chanteuse Mariah Carey. "Elle a changé cinquante fois de robes, parce qu'elle avait un maître d'hôtel qui la suivait sans arrête en tenue avec une tasse de thé", explique-t-il avant d'ajouter "Elle avait demandé des toilettes dans sa loge avec le couvercle neuf avec l'étiquette pour que personne ne les aient utilisés avant... et puis elle allait faire pipi en bas comme tout le monde". Jean-Pierre estime que c'est l'entourage des stars qui est toujours compliqué.

Jean-Pierre Foucault continue avec une histoire sur Madonna. Il se remémore le jour où un homme "très baraqué" qui accompagnait la chanteuse comptait le nombre de pas qu'il y avait entre la loge de l'artiste et le canapé où elle allait être interviewée. "Il arrive et il dit : "il y a 364 pas entre la loge et vous." Je lui dis "Mais pourquoi vous faites ça ?" et il me répond "Bah si jamais elle me le demande !" C'est-à-dire que le mec est venu de Los Angeles pour compter les pas au cas où Madonna lui pose la question", explique-t-il.



Jean-Pierre Foucault finit avec une anecdote concernant Mile Davis, le fiancé de Juliette Gréco à l'époque de sa venue dans Sacrée Soirée. "On voulait lui [Juliette Gréco] faire la surprise et on a appris que Miles Davis était à Berlin. On appelle son agent, Miles nous dit "Oui je viens s'il y a un avion", donc on lui loue un avion rien spécialement pour lui. Et puis avant de partir il dit "j'ai mal aux dents aussi donc si vous avez un dentiste..." Le présentateur continue en expliquant que l'équipe répond à toutes les demandes du célèbre trompettiste qui arrive enfin sur le plateau de Sacrée Soirée. "Miles Davis arrive et embrasse Juliette. Ils sont très heureux de se retrouver. Comme il avait sa trompette à la main, je lui dis "Miles, vous allez nous jouer quelque chose ?". "Yeah, pleasure". Il prend sa trompette et fait "Tûûût". Je lui demande alors "C’est tout ?". Il me regarde et me dit : "Vous savez combien ça coûte pour que Miles Davis joue ?" et il est parti" conclue l'animateur.



Bon weekend à l'écoute de la télé... sur RTL !

L'équipe de l'émission vous recommande Jean-Pierre Foucault et Miss France 2017 dans A La Bonne Heure