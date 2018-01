Florence Foresti et Big Bang dans La Curiosité

publié le 17/01/2018 à 13:30

Première partie : Portrait de Florence Foresti

C'est l'humoriste féminine préférée des Français.

D'où vient Florence Foresti ? Comment a t-elle débuté, qui l'inspire ?

On vous raconte comment Florence Foresti est devenue une star du rire avec la journaliste Aurélie Condou.



> Florence Foresti : La compilation ! - On n'est pas couché #ONPC

Deuxième partie : Les origines du Big Bang

On assiste à une naissance… celle de notre univers, on l’appelle le big Bang !

D’où vient ce mot big bang ? Comment est né notre univers ? C’est la grande question !

On fait un grand voyage dans l’espace et le temps avec la physicienne Blandine Pluchet.

à lire : Le Big Bang pour les nuls publié aux éditions First

Le Big Bang pour les nuls