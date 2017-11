Faut-il supprimer l'immunité de nos politiques ?

publié le 18/11/2017 à 12:32

Jean-Louis, retraité actif de Lyon, se demande si les français sont plus décorés que les autres ? L'occasion pour Philippe Bouvard de se pencher sur l'histoire de nos médailles et autres ordres nationaux. Fanny s'inquiète ensuite de l'immunité de nos politiques : faut-il la supprimer ? Enfin, Alain clos les discussions avec cette question "Les mariages artistiques sont-ils plus solides que les autres ?"



Une nuit en tonneau : ça vous dit ?

Philippe Marchais, vigneron à Thouaré-sur-Loire profite de la beauté de son exploitation pour proposer un hébergement insolite : une nuitée en tonneau !

Jean-François Bouvet nous propose des "Bébés à la carte"

La conception d'un enfant a été révolutionné ses dernières années par les technologies et la science. Jean-François Bouvet nous propose un voyage dans cet univers qui s'est métamorphosé dans "Bébés à la carte" : de la FIV, à la GPA...

Quels impôts va t-on payer en 2018 ?

Le gouvernement vient de l'annoncer : en 2019, l'impôt sera prélevé à la source. Mais Philippe Bouvard s'interroge : Quels impôts va t-on payer en 2018 ?



Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.