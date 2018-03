Ennio Morricone dans La Curiosité

publié le 28/09/2016 à 18:13

Première partie : Ennio Morricone 60 ans de talent

60 ans de musique, c’est ce que célèbre cette année le compositeur italien Ennio Morricone,

il a composé les bandes originales de grands films et forcément de notre vie aussi : Il était une fois dans l’ouest, Le clan des siciliens, Mission, Les incorruptibles, Cinéma Paradiso pour ne citer que quelques uns de ses 500 chefs d’oeuvres !

Vincent Perrot revient sur sa carrière.



Deuxième partie : L'eau de Paris

D'où vient l'eau de Paris ? Qui s'est battu pour qu'elle soit pure et de première qualité ? La capitale peut-elle un jour manquer d'eau ?

à chaque fois que l'on se sert un verre d'eau du robinet, on n'imagine pas tout ce qu'il a fallu faire pour l'acheminer, la rendre potable et la contrôler, Philippe Shaller, journaliste au magazine Soixante Quinze vous fait découvrir le circuit de l'eau de Paris.



Soixante Quinze

Troisième partie : Le procès de Nuremberg

C'est l'un des plus grands procès du XXème siècle, il s'est tenu il y a 70 ans à Nuremberg, vous verrez comment les audiences ont été filmées pour l'Histoire, et comment Göring et les 20 autres criminels nazis se sont défendus face à l'horreur de leurs actes.

C'est aussi au cours du procès de Nuremberg que la notion de "crime contre l'Humanité" est évoquée pour la 1ère fois.

L’historien Lionel Richard nous dévoile les grands moment de ce procès dans le magazine Historia, en partenariat avec RTL.



Historia octobre 2016

La Curiosité...vous recommande