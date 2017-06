Dragons dans la Curiosité

publié le 01/06/2017 à 18:52

La musique country

La country music, musique la plus populaire de l’Amérique, elle raconte la vie, ses joies et ses bosses cette musique c’est Georges Lang qui nous l’a faite découvrir en France sur RTL et il nous la raconte ce soir !

La 8ème compilation de Georges Lang Nashville, 4 CD et 93 titres sort le 2 juin !

La compilation Nashville de Georges Lang

Le mur de la honte

On l’appelle le mur de l’absurde, ou de la honte… Donald Trump a promis d’ériger un mur de 9 mètres entre les Etats-Unis et le Mexique. Verra-t-il vraiment le jour ? A quoi ressemblerait-il ? Quelles conséquences sur la vie des américains et mexicains ? Stéphane Loignon, journaliste pour le Parisien Magazine/Aujourd’hui en France est allé voir sur place...

L'article Le Mur de l’absurde est à retrouver dans le Parisien Magazine/Aujourd’hui en France dès demain.

Le Parisien magazine du vendredi 2 juin

Les dragons

Les Dragons : des monstres qui crachent le feu et dont les pouvoirs imaginaires fascinent les Hommes depuis la nuit des temps. De l'incarnation du Mal au Moyen-âge aux alliés du sorcier Harry Potter, on va plonger dans cet univers de mythes et de légendes en compagnie de Frédérick Canard, l'un des concepteurs de l'exposition Dragonland.

L’exposition Dragonland est à voir jusqu’au 3 septembre à Paris-expo porte de Versailles.

Exposition Dragonland