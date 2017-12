Disco et volcans dans La Curiosité

publié le 12/12/2017 à 13:00

Première partie : l'âge d'or du disco

On fête les 40 ans de la Fièvre du samedi soir ,la référence du genre disco où l’on découvre John Travolta et Les Bee Gees....mais aussi Sheila, Patrick Hernandez !

On vous raconte l'âge d'or du disco avec Jérôme Anthony, animateur et spécialiste musique sur M6.



à lire : L’âge d’or du disco paru aux éditions du chêne

L'âge d'or du disco

Deuxième partie : comment vivre au pied d'un volcan

Alors qu’à Bali, le volcan Agung, menace d’entrer en éruption, nécessitant l’évacuation de 100 000 personnes,on va découvrir le quotidien des 600 Millions d’humains qui vivent près d’un volcan…Mais pourquoi se sont-ils installés là ? comment leur sécurité est-elle assurée ?

François Dominique de Larouzière, directeur scientifique du parc Vulcania, nous explique...



Le volcan Agung s'est réveillé à Bali (Indonésie) fin novembre 2017 Crédit : SONNY TUMBELAKA / AFP