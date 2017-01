Dalida et Google dans la Curiosité

La vie de Dalida et Google se prend pour Dieu. La Curiosité Est Un Vilain Défaut du 14 janvier 2017.

Crédit : FILES, MICHEL GANGNE / AFP Dalida

par Caroline Dangles publié le 14/01/2017 à 12:00

Mademoiselle Juke Box, c’était le surnom de Dalida quand elle a commencé à enchainer les succès, dans les années 60…on partage le destin d’une chanteuse immensément populaire et souvent malheureuse avec Jeanne Thiriet, directrice de la rédaction de Pleine Vie, et David Lelait-Helo, journaliste et écrivain qui signe l’article de Pleine Vie en partenariat avec RTL.



à lire également les 2 livres de David Lelait-Helo consacrés à Dalida : La biographie Dalida paru aux éditions Télémaque

Dalida





Une enquête saisissante sur l’entreprise la plus riche au monde, Google. Vie privée, vie éternelle, intelligence artificielle, quel futur nous prépare ce nouveau géant ? Christine Kerdellant nous explique pourquoi les patrons de Google se prennent pour Dieu…



Christine Kerdellant est l'auteur du livre Dans la Google du loup publié chez Plon.