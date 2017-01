Dalida dans la Curiosité

La vie de Dalida, le Cap Horn et quand Google se prend pour Dieu. La Curiosité Est Un Vilain du 9 janvier 2017.

09/01/2017

La vie de Dalida

Mademoiselle Juke Box, c’était le surnom de Dalida quand elle a commencé à enchainer les succès, dans les années 60…on partage le destin d’une chanteuse immensément populaire et souvent malheureuse avec Jeanne Thiriet, directrice de la rédaction de Pleine Vie, et David Lelait-Helo, journaliste et écrivain qui signe l’article de Pleine Vie, c’est en partenariat avec RTL.



à lire également les 2 livres de David Lelait-Helo consacrés à Dalida : La biographie Dalida paru aux éditions Télémaque



Dalida



et C’était en mai, un samedi paru chez Pocket



C'était en mai, un samedi

Le Cap Horn

Sur un Îlot rocheux, vous apercevez une falaise verticale, haute de 580 m, vous êtes au point le plus extrême du continent sud-américain, dans l'archipel de la Terre de Feu, félicitations, vous venez de passer le Cap Horn !

Le Cap Horn c'est le graal des marins, l’enfer sur terre…

On vous raconte les secrets de ce cap légendaire avec nos invités, Brigitte et Yvonnick Le Coat, conférenciers, passionnés par ce lieu mythique



Crédit : DR La tempête bat son plein au large du mythique rocher du Cap Horn avec des vents pouvant aller jusqu'à 160 km/h

Quand Google se prend pour Dieu

Une enquête saisissante sur l’entreprise la plus riche au monde, Google. Vie privée, vie éternelle, intelligence artificielle, quel futur nous prépare ce nouveau géant ? Christine Kerdellant nous explique pourquoi les patrons de Google se prennent pour Dieu…

Christine Kerdellant est l'auteur du livre Dans la Google du loup publié chez Plon.

Dans la Google du loup