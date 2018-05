Créer "un Hulu à la française", le pari de Takis Candilis face à Netflix

publié le 06/05/2018 à 20:51

Les séries européennes peuvent-elles faire de l'ombre à Netflix ? C'est le pari de Takis Candilis, directeur général délégué de France Télévisions, entré en fonction il y a plus de deux mois. Présent au festival Séries Mania à Lille, le nouveau numéro deux de France Télévisions a annoncé une alliance de groupes audiovisuels publics européens.



Le but ? Concurrencer Netflix et autres géants du web, sur le marché de la vidéo à la demande. Mais pas que. "C'est aussi pour fabriquer des programmes (...). Tous les services publics, qu'il soient allemands ou italiens, ont des limites dans leur financement (...). On ne peut pas être concurrentiels des très grosses séries américaines. On se met donc à plusieurs pour créer nos propres programmes qui soient le vrai reflet de (...) la culture et de l'ADN européen", explique Takis Candilis.

Des programmes made in Europe

Le succès fulgurant de Casa de Papel, une série produite par la chaîne espagnole Antenna 3, va dans ce sens. C'est pourquoi le nouveau directeur général délégué mise sur des nouvelles séries made in Europe : une mini-série sur Léonard de Vinci et un thriller sur l'espionnage à Dubaï.

À noter l'absence de la BBC dans cette alliance audiovisuelle européenne. Une déception ? Ce n'est pas l'avis de Takis Candilis. "L'alliance est susceptible d'évoluer. On est déjà en discussion avec d'autres partenaires européens de service public (...). On a proposé à la BBC mais la BBC c'est la BBC. Ils sont déjà le champion d'Europe (...) des séries. Ils nous regardent avec un œil très amical mais veulent voir comment ça évolue", raconte-t-il au micro de RTL.



La création d'un Netflix européen, comme l'avait annoncé Delphine Ernotte, pourrait en faire partie. "Les discussions vont bon train. J'espère qu'elles aboutiront à un Hulu à la française. Hulu est devenue une plateforme payante mais, à son début, c'était une plateforme de replays. C'est là où on peut s'unir pour offrir (...) tous les replays de nos programmes respectifs et avoir une partie premium, dédiée à la VOD" , souligne Takis Candilis.

Dans l'actu média cette semaine

- Tex bientôt de retour à la télévision ? L’animateur des Z'amours, viré de France 2 après une blague douteuse sur les femmes battues, aurait reçu de nombreuses propositions. Notamment de la part de C8 et de Canal Plus, a confié l'animateur à un magazine belge.



- Le CSA veut sanctionner Canal Plus. Le groupe dirigé par les Bolloré est dans le viseur du gendarme de l'audiovisuel. La chaîne a diffusé un film promotionnel sur le Togo, pays où Vincent Bolloré a de nombreux intérêts.



- C'est une société d'investissement qui va reprendre la Weinstein Company, le studio du producteur américain déchu après des scandales sexuels. Une transaction à 430 millions de dollars. Bien que criblé de dettes, le groupe reste à la tête d'un catalogue de 277 films comme le Discours d'Un Roi ou The Artist.



- Au grands maux, les grands remèdes. L'Équipe enverra 26 envoyés spéciaux à la Coupe du monde de football en Russie. Impossible pour la chaîne télé de retransmettre les matchs, dont les droits de diffusion sont détenus par Bein Sport et le groupe TF1. L'équipe TV proposera quand même 12 heures de direct par jour, des débats et des débriefs.



