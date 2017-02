Costa-Gavras est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 23/02/2017 à 10:30

Ca y est, c'est fait ! Pour la première fois depuis le début de sa carrière, Costa-Gavras a réuni ses neuf premiers films dans un coffret DVD couvrant la période de 1965 à 1983.

L'intégral 9 DVDS de Costa-Gavras (Arte Editions)

Le réalisateur grec, très engagé, a marqué de son empreinte le cinéma politique. Z, L’Aveu ou encore État de siège sont des films majeurs qui témoignent de notre histoire contemporaine. Ce premier volume est agrémenté de neuf longs métrages en versions restaurées, avec 7 heures de compléments dont un entretien filmé de Costa-Gavras et un livret de Edwy Plenel, un entretien avec Christiane Taubira et de nombreux documents et archives.

