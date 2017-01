Claudia Tagbo: "J'adorais le Club Dorothée"

Habituée des plateaux d'Arthur, la comédienne s'exprime rarement sur la télé. Dans "On refait la télé" elle porte un regard amusé sur le petit écran.

Jade, Claudia Tagbo, Eric Dussart

publié le 21/01/2017 à 11:49

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Un bonnet gris vissé sur la tête qui tranche avec un ensemble "pop". A l'instar de sa tenue, Claudia Tagbo est un personnage contrasté. Fidèle à sa réputation lorsqu'elle fait son entrée dans le studio 4 de RTL, elle campe la fille pétillante encore habitée par les souvenirs cathodiques de son enfance. Pas de pitié pour les croissants ou le Club Dorothée font partie de ses madeleine de Proust. La comédienne qui se rêvait en Foxy Brown, icône du R'Nb des 90's, ouvre pourtant son nouveau spectacle Lucky sur un poème de Léopold Sédar Senghor. Déroutant. Claudia joue de cette dualité, non pas pour brouiller les pistes, mais pour nous guider vers ce qu'elle est: entière.



Dans On refait la télé, elle se délecte des sorties iniques des candidats de télé-réalité grâce auxquels elle enrichit son propre champ lexical. Exubérante parfois, elle est en revanche davantage sur la retenue et ne plaisante pas sur l'hygiène. Cette hypocondriaque a également une sainte horreur de la pénombre. C'est bien pour cette raison que nous n'avons pas résisté à la tentation de la plonger dans l'obscurité à la fin de l'émission, comme l'atteste la vidéo ci-dessous.



Rendez-vous dès 13H30 sur RTL avec Eric Dussart et Jade pour On refait la télé. Dès 14H pour le replay.



Bonne écoute de la télé sur RTL !