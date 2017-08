Chantal Ladesou et Isabelle Mergault amoureuses de la même Grosse Tête

Best of 03.08.17

publié le 03/08/2017 à 18:00

Chantal Ladesou et Isabelle Mergault sont amoureuses de Florian Gazan, elles s'en sont aperçues en prenant un pot avant l'émission.

Pour Pierre Bénichou, Chantal Ladesou a la voix traînante, des yeux bleus langoureux et des cheveux un peu démodés.

Steevie Boulay incollable sur Guernica de Pablo Picasso, il en a fait des reproductions, il a voyagé avec sa prof d'art plastique dont il adore le coup de pinceau.

D'après Isabelle Mergault, la marque de slips de Bernard Mabille ce n'est pas Petit Bateau mais Gros Paquebot.

Première émission d'Olivier de Benoist, qui porte chance à la candidate valise qu'il a tiré au sort et qui est alors à la crèche.

Pierre Bénichou a horreur des voyantes, il n'y croit pas mais fais des slaloms pour les éviter.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Une tapisserie représentant "Guernica" de Picasso au musée Unterlinden de Colmar