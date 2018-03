Chantal Ladesou est l'invitée de Stéphane Bern

publié le 27/06/2016 à 10:00

Après un an d'exploitation à Paris et une tournée à travers la France de plus de 100 dates, la pièce de Jean Robert-Charrier a déjà rassemblé 300 000 spectateurs en 350 représentations. Nelson est de retour au Théâtre de la Porte Saint Martin, pour les 10 dernières représentations exceptionnelles, du 21 juin au 3 juillet avec RTL !

Une pièce de Jean Robert-Charrier, mise en scène Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé, avec Chantal Ladesou, Armelle, Eric Laugérias, Jean-Philippe Beche, Clémence Ansault, Simon Jeannin, Simon Larvaron.

D’un côté, une famille bourgeoise, menée par la mère, avocate passionnée par l’argent, la gloire, la bonne bouffe et la fourrure. De l’autre, une famille modèle, 100% écolo végétalienne passionnée par les missions humanitaires de toutes sortes et la défense des petits animaux. Venez assister à la rencontre choc de ces deux familles que tout oppose et qui devront pourtant, le temps d’un dîner, tenter de cohabiter.



Et à partir du 8 septembre, Chantal Ladesou jouera dans Peau de vache, une pièce de Barillet et Gredy, mise en scène Michel Fau, au Théâtre Antoine, avec RTL.

Marion (Chantal Ladesou) que l’on surnomme « peau de vache » depuis son enfance, surveille tout, discute tout, et contrôle tout… jusqu’aux maîtresses d’Alexis, son mari. Lui est violoncelliste de renommée internationale, il est calme, sûr de lui et de son talent, mais aussi lâche lorsqu’il s’agit d’affronter sa femme. Ils forment un couple apparemment harmonieux jusqu’au jour où Pauline, une journaliste douce et séduisante, fait irruption dans leur vie… Qui sera la plus peau de vache des deux ?

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Stéphane Bern retrouve ses chroniqueurs : Patrice Carmouze, Eric Dussart, Régis Mailhot, Adeline François, pour un tour d'actualité.Eric Dussart vient de publier Brèves de télé, le pire de A à Z édité aux éditions Chiflet & Cie.

Danielle Moreau vient de publier Drôles d'endroits pour un coup de foudre aux éditions Michel Lafon.

Régis Mailhot vous donne rendez-vous tous les samedis à La Nouvelle Scène, il vient de publier Reprise des hostilités aux éditions Albin-Michel.

