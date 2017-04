Carla Bruni et Thierry Gali sont les invités de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 25/04/2017 à 10:33

Près de quinze ans après son album sur les chants de Noël, best-seller jeunesse de la fin d'année 2002, Thierry Gali est de retour avec un conte musical : Les mondes fantastiques.



Pour l'occasion, le chanteur s'est entouré d'un casting exceptionnel. Vous retrouvez notamment : Carla Bruni (la jolie sirène), Chantal Lauby (Arlette la machine à remonter le temps), Grégoire (Loulou le mérou), Yves Lecoq (l'aiguilleur du ciel), Olivier de Benoist (Le baron de Benoist), Michel Fugain (la voix de la sagesse), Fauve Hautot (la fée Fauve), Christophe Beaugrand (l'oiseau Piaf), Dave (Jump le kangourou), Enora Malagré (La sorcière Ténébra) et Nova Castano (la fidèle assistante).



Un vrai régal pour les enfants qui pourront apprécier ce tout nouveau conte musical, alternant scènes parlées et chansons.

"Thierry et ses amis - les monde fantastiques" de Thierry Galli

En bonus et pour la première fois, "Maestro", le personnage phare des séries Il était une fois... (7 séries de 26 épisodes dont Il était une fois l'Homme et Il était une fois la vie) longtemps diffusées sur France 3 et aujourd'hui de nouveau sur France 4 en version restaurée et en HD. Maestro accompagne Thierry Gali et ses amis tout au long de l'aventure avec sa pertinence, son ingéniosité et son éternelle bonne humeur.



Au fil du voyage, ils croiseront différents personnages, joués par les invités du projet, et si la plupart sont bienveillants et de bons conseils, il faudra se méfier de la sorcière Ténébra, qui voit nos amis d'un mauvais œil. Évidemment tout se terminera bien, après une grande et belle aventure, riche en émotions.



Une partie des bénéfices des ventes reviendra à l'association "Princesse Margot", dont Kev Adams est le parrain, qui vient en aide aux enfants atteints de cancers ainsi qu'à leurs familles.

