Caitlyn Jenner radieuse en une de "Sports Illustrated"

Il y a 40 ans, Bruce Jenner posait en Une de Sports Illustrated médaille en main losqu'il avait remporté l'or en décathlon aux Jeux olympiques d'été de 1976 à Montréal (Canada). Mardi 28 juin, c'est Caitlyn qui s'affiche en couverture, main sur la hanche, chevelure abondante et sourire timide. L'icône de la communauté transsexuelle depuis son changement de sexe ne renie pas Bruce pour autant. "J'aimais Bruce, je l'aime encore aujourd'hui. J'aime ce qu'il a fait, c'était un exemple. Je suis fière. Mais il y a cette femme dans laquelle je suis maintenant, et qui a toujours fait partie de moi, et il fallait que je la laisse vivre et que je laisse Bruce de côté", confesse-t-elle dans les colonnes du magazine.



Pleine de douceur lorsqu'elle se remémore la personnalité de Bruce, la star de 66 ans devient plus ombrageuse à l'évocation de son physique. "Il me dégoûtait. J'étais grande, épaisse et masculine. Le reste du monde pensait que j'avais le physique d'un d'un dieu grec. Je le détestais, mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais avec ce corps", lâche la star de 66 ans. Mais aujourd'hui, la page est tournée. Caitlyn Jenner n'a jamais été aussi heureuse que ces 12 derniers mois, de son propre aveu.

EXCLUSIVE: @Caitlyn_Jenner revisits the 1976 Olympics in this week’s cover story https://t.co/Pn3CNbMjhR pic.twitter.com/7kj341lWNF — Sports Illustrated (@SInow) 28 juin 2016

Connu pour être le beau père de Kim Kardashian et champion olympique de décathlon en 1976, le père de quatre enfants issus de son mariage avec Kris Jenner avait fait part de sa décision de changer de sexe en décembre 2013. En mai 2015, l'ancien athlète entame sa transition avant de faire la Une du magazine Vanity Fair en juin sous l'identité de Caitlyn Jenner.

So excited to relive my gold medal journey with @SINow! Can’t believe it’s been 40 years! https://t.co/6PfAhDh4pl — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 28 juin 2016