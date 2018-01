Bocuse et Vikings dans La Curiosité

publié le 22/01/2018 à 12:52

Première partie : Hommage à Paul Bocuse

Monsieur Paul, comme les Lyonnais le surnomment avec affection et respect, est mort samedi à l’âge de 91 ans

Paul Bocuse entre dans notre mémoire pour toujours comme celui qui a régné sur la cuisine Française pendant 6 décennies.

Vincent Ferniot, animateur de l'émission Midi en France sur France 3, nous retrace le fabuleux destin de Paul Bocuse, le meilleur cuisinier du monde.

Deuxième partie : à la découverte des Vikings

Les Vikings sont à la mode, une série télé qui cartonne, des livres qui leur sont consacrés et une fête qui intrigue de plus en plus les médias…Cette fête, c’est Up Helly Aa , une tradition vieille de 140 ans !

Les Vikings étaient des guerriers à la réputation terrible, mais surtout de grands marins...vous verrez tout ce qu’ils ont inventé et qui nous sert encore aujourd’hui.

on découvre leur histoire avec notre invité, l’historien Alban Gautier.

à lire : Au temps des Vikings aux éditions la Découverte



