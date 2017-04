Bien-être et esperanto dans La Curiosité

publié le 16/04/2017 à 12:00

Comment bien se servir de son corps

Comment se lever du bon pied, se doucher, monter ou descendre de voiture, se tenir au bureau, à table ?

Vous pensez faire tous ces gestes du quotidien correctement ? détrompez-vous !

Pour nous faire découvrir comment fonctionne notre corps et comment mieux l’utiliser pour ne plus en souffrir nous recevons Geoffrey Janier-Dubry, ostéopathe et auteur du livre Mon corps, mode d’emploi publié aux éditions Le Pommier



Mon corps, mode d'emploi

L'esperanto

Kiel oni diras ... en Esperanto*? C'est une langue qui suscite la curiosité… On en a tous entendu parler, mais on n'a qu'une vague idée de ce qu'elle est : l'espéranto.



D'où vient cette idée folle d'une langue universelle ? Comment l'ophtalmologiste polonais Zamenhof, en a-t-il eu l'idée ? Qui parle aujourd'hui l’espéranto dans le monde ? Mais au fait, est-ce difficile à apprendre ?

Sidonie Bonnec et Thomas Hugues s'initient à l’espéranto, la langue de ceux qui espèrent, avec notre consultant en histoire Pierre Baron.



*Comment dit-on en espéranto?





