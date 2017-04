Depardieu dans La Curiosité

publié le 10/04/2017 à 18:50

Cinq ans avec Gérard Depardieu

Savez-vous pourquoi Gérard Depardieu a un tatouage marqué "chapouf" sur l'avant-bras gauche ? Qu'il vit le plus souvent en caleçon ? Que dès qu'il rentre dans un restaurant, l'ogre Depardieu inspecte les cuisines ?

Des anecdotes comme celles-ci, notre invité Matthieu Sapin en a plein ses planches à dessin… Et pour preuve, il vient de passer "cinq années dans les pattes de Depardieu" !



Après avoir arpenté pendant une année les coulisses de l'Elysée, il nous livre un portrait touchant, drôle, énervant et émouvant de l'homme. Un quintal de talent et de provocation, un comédien qui aime croquer la vie à pleine dents. Une force de la nature qui a survécu à cinq pontages, trois accidents de moto, un coma… La suite, c'est Matthieu Sapin qui vous la raconte au micro de La Curiosité !



Cinq années dans les pattes de Depardieu Mathieu Sapin

L'espéranto, la langue de "celui qui espère"

Kiel oni diras ... en Esperanto*? C'est une langue qui suscite la curiosité… On en a tous entendu parler, mais on n'a qu'une vague idée de ce qu'elle est : l'espéranto.

D'où vient cette idée folle d'une langue universelle ? Comment l'ophtalmologiste polonais Zamenhof, en a-t-il eu l'idée ? Qui parle aujourd'hui l’espéranto dans le monde ? Mais au fait, est-ce difficile à apprendre ?

Sidonie Bonnec et Thomas Hugues s'initient à l’espéranto, la langue de ceux qui espèrent, avec notre consultant en histoire Pierre Baron.



*Comment dit-on en espéranto?



Espéranto

Les secrets du lac Titicaca

C'est un endroit qui fait rêver, qui interroge et qui réveille en nous le goût du voyage et des civilisations perdues. Bienvenue au Lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde ! Situé à 4000 mètres d'altitude, à la frontière de la Bolivie et du Pérou, ce lac sacré aussi grand que la Corse (8400km²) recèle bien des surprises.



C'est ce que nous font découvrir l'archéologue Christophe Delaere qui y a supervisé des fouilles sous-marines du lac et le réalisateur Frédéric Cordier qui l'a suivi et filmé pendant plusieurs mois.



On y apprend qu'au fond des eaux sombres du Titi Khar'ka (puma de pierre en langue native) se cachait une ancre Tiahuanaco en forme de cacahuète, une tête de félin en céramique, des feuilles d'or martelées circulaires, et plus de 2000 objets et fragments.

Lac Titicaca