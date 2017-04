Bertrand Piccard fascine Philippe Bouvard

publié le 23/04/2017 à 12:32



Eric pose une question d'Histoire à Philippe : Est-ce que l'Ordre de la Libération survivra aux Compagnons ? Andrée s'interroge ensuite sur le patrimoine artistique et culturel que nous laisserons aux générations futures.

Bertrand Piccard publie "Objectif Soleil"

Betrand Piccard publie "Objectif Soleil". Un livre dans lequel il raconte la mise en place du record exceptionnel qu'il a établi : faire le tour du monde avec un avion solaire. Son nom ? Le Solar Impulse, avec lequel il réalise un tour du monde de mars 2015 à juillet 2016.

Les petites nouvelles...

Le monde regorge de petites nouvelles insolites dont le sérieux n'est pas la qualité principale.



Philippe parlera entre autre de cette militante en Ouganda, qui a été incarcérée après avoir traité le président de pair de fesses, du fait que dans 20 ans, deux tiers des hérissions auront disparus en France et de la médaille d'or décernée à Patrick Bruel pour l'huile d'olive qu'il produit.

Jeu vidéo : Incarnez un président de la république

André Rocques a développé un jeu vidéo qui permet de se faire élire président de la république et de tenter de gouverner en tenant ses promesses. "Power and Revolution" permet entre autre d'organiser des meetings, de faire des ralliements etc...



