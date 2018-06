Bernard Tapie combatif et métamorphosé en une de "Vanity Fair"

publié le 21/06/2018 à 11:41

Des nouvelles de Bernard Tapie. Visiblement il va bien, beaucoup mieux en tout cas. C'est en effet un Bernard Tapie complètement métamorphosé qui fait ce matin la une de Vanity Fair. La photo d'abord. Elle date d'il y a quelques jours. "C'était fin mai", dit le magazine. Dans les jardins de son hôtel particulier du quartier latin.



Tapie pose en jean et chemise bleu marine, il est à cheval sur une chaise, appuyé sur le dossier. Presque une gravure de mode. On est loin, très loin, de ces images de lui affaibli. Celles qu'on avait vues lors de l'audience dans l'affaire du Crédit lyonnais fin 2017. Celles aussi lors de cette interview accordée à Laurent Delahousse, quelques semaines plus tard.

Bien sûr Bernard Tapie a maigri, mais ses cheveux ont repoussé, il a l'air d'aller bien. Presque rajeuni. Dans ses yeux toujours cette même détermination, cette force, cette rage de vivre. Une sacrée leçon de vie.

"Jamais il n'a lâché l'affaire. Jamais", écrit Franz-Olivier Giesbert. Celui qui est aujourd'hui salarié de Tapie à la Provence raconte ainsi comment quelques jours seulement après son opération, à son grand étonnement, il l'a vu descendre l'escalier d'un pas mal assuré, le visage marqué. Il tenait à venir l’accueillir lui-même.



"Ce n'est pas un cancer qui lui dictera ce qu'il doit faire", ajoute-t-il. "Ce qui le fait tenir, avancer, guerroyer c'est son insatiable amour de la vie."



"Quand on pense, dit Tapie, que nous sommes les survivants de millions de spermatozoïdes. On a eu une chance inouïe de connaître la vie, et on devrait avoir peur qu'elle s'arrête. Non, poursuit-il, c'est trop con. Faisons tous en sorte que notre vie soit la plus belle et la plus longue possible, mais de grâce ne nous prenons pas la tète avec la mort qui était prévue le jour de notre naissance. Merde !" Rien qu'à la lecture de ses mots on l'imagine très bien pester ainsi, avec sa voix reconnaissable entre mille.

La France va se figer pour les Bleus

Bernard Tapie qui c'est sûr, ne manquera sans doute pas le deuxième match des Bleus ce soir face au Pérou. "À 17h c'est une partie de la France qui va se figer au bureau, à la maison ou ailleurs", écrit Le Parisien-Aujourd'hui en France.



"10% des Français, rappelle même le journal, disent avoir posé des jours de congés pour encourager les Bleus." Il y en a même certain dont la vie dépend de la performance de l'équipe de France.



Cédric par exemple a décidé de demander sa copine en mariage si les Bleus arrivent en quart. Pas très romantique diront certains mais c'est ça l'amour du foot.



Dans L'Équipe le dessinateur Soulcié imagine la scène cet après-midi au parc. Des nounous, des papas, des mamans, serrés sur un banc devant un smartphone alors que les enfants eux font n'importe quoi sur les toboggans, grimpent aux arbres. C'est bien vu.