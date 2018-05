Aventures extrêmes

publié le 24/05/2018 à 13:14

D'août 2016 à fin février 2017, l'explorateur Christian Clot a parcouru en solitaire les quatre milieux les plus extrêmes de la planète.

Trente jours pour chaque expédition avec quinze jours entre chacune d'elles. Du désert du Dasht-e Lut, en Iran, aux monts de Verkhoïansk, en Iakoutie, des canaux marins de la Patagonie à la forêt tropicale du Brésil, il est passé de + 60 à – 60 °C et de 2 à 100 % d'humidité, dans des conditions particulièrement hostiles. Une aventure jamais réalisée auparavant, pour étudier, grâce à de nombreux protocoles scientifiques, les capacités d'adaptation humaine.

Et nous, pourrions-nous y résister ?



à lire : Au cœur des extrêmes publié aux éditions Robert Laffont.



Au cœur des extrêmes



