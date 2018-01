publié le 18/01/2018 à 08:00

Les audiences Médiamétrie sont désormais connues pour la période des mois de novembre et décembre 2017. Comme au cours des précédentes périodes, RTL demeure la première radio de France.



RTL toujours leader ! Selon le sondage de Médiamétrie, publié jeudi 18 janvier pour la période novembre-décembre 2017, RTL est une nouvelle fois première radio de France sur tous les critères.

La radio de la rue Bayard n'a jamais été autant écoutée depuis dix ans. En moyenne, 6.548.000 auditeurs nous ont écouté chaque jour de l'année. Un chiffre qui confirme une troisième année de hausse consécutive.

L'émission Ça peut vous arriver de Julien Courbet enregistre une hausse de 13%, et Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier une augmentation de 4%. La tranche d'informations RTL Soir menée par Marc-Olivier Fogiel enregistre pour sa part une hausse de 6%, et Jacques Pradel avec L'heure du crime marque 6% d'augmentation. La plus forte hausse des audiences appartient à RTL Grand soir, orchestrée par Agnès Bonfillon et Christophe Pacaud puisque l'audimat de l'émission a crû de 45%.



Selon l'enquête de l'institut de mesure d'audiences, vous êtes près de 6,5 millions de personnes à nous écouter tous les jours en moyenne. Merci de nous accorder votre confiance et de nous témoigner votre fidélité.