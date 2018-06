Antoine Duléry et Radu Mihaileanu dans A La Bonne Heure

publié le 18/06/2018 à 12:30

Depuis sa création en 2001, Opéra en Plein Air compte aujourd'hui près de 800.000 spectateurs à son actif. Pour sa 18ème édition, le festival, qui a débuté le 15 juin dernier, présente Carmen de Georges Bizet. Cette année, la mise en scène a été confiée à Radu Mihaileanu, le réalisateur du film Le concert, qui avait réuni près de 2 millions de spectateurs lors de sa sortie en 2009. Le parrain du festival n'est autre qu'Antoine Duléry. Le comédien présente l'opéra tous les soirs.

La 18e édition du festival "Opéra en Plein Air"

Synopsis : En Espagne, à Séville. Arrêtée à la suite d’une querelle, Carmen, bohémienne au tempérament de feu, séduit le brigadier Don José, fiancé à Micaëla, et lui promet son amour s’il favorise son évasion. Don José libère Carmen, et se fait emprisonner à son tour. Il la retrouve deux mois plus tard parmi les contrebandiers. Pour elle, José se fait déserteur, et enchainé à sa passion dévorante pour Carmen, la poursuit de sa jalousie. L’ultime rencontre entre Carmen et Don José se déroule devant les Arènes de Séville : alors qu’elle attend son nouvel amant, le torero Escamillo, José tente, dans une ultime confrontation, de convaincre Carmen de revenir auprès de lui.

"Carmen", l'opéra le plus joué au monde

Carmen est un opéra-comique en quatre actes, sur un livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy, d’après la nouvelle éponyme de Prosper Mérimée. La première représentation a eu lieu le 3 mars 1875. Lorsque Georges Bizet présente son œuvre à l’Opéra comique de Paris, c’est un véritable fiasco. Ce jour-là, le compositeur de 37 ans reçoit la Légion d’honneur. Son opéra, joué le soir-même, doit être la consécration mais tout tourne à la catastrophe : l’orchestre n’est pas à la hauteur, les décors mettent du temps à être changés et le public n’est pas prêt à entendre l’histoire de Carmen. La sulfureuse bohémienne de Mérimée choque la bourgeoisie parisienne de l’époque.

Dès le premier acte, les spectateurs quittent progressivement la salle. Les critiques jugent l’opéra indécent : un échec qui mine profondément Georges Bizet, qui part se réfugier dans sa maison de Bougival. Trois mois plus tard, il meurt d’une crise cardiaque après avoir pris un bain dans les eaux glacées de la Seine. Il ne saura jamais que son opéra Carmen le fera finalement rentrer dans l’histoire.





Dans le cadre de Opéra en Plein Air, le spectacle sera les 31 aout et 1er septembre prochains au Château de Haroué ainsi que les 5, 6, 7 et 8 septembre à l’Hôtel National des Invalides. L'objectif de ce festival est de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes artistes lyriques et de promouvoir l’opéra auprès de tous les publics.

> Opéra en plein air - Carmen de Bizet

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.