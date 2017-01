Ce dimanche, le comédien distribue les bons et mauvais points aux programmes télé de la semaine dans "On fait la télé".

Jade, Anthony Kavanagh, Eric Dussart

publié le 08/01/2017 à 12:26

Round 2. Après l'émission décapante d'hier, Anthony Kavanagh est de retour pour nous parler de la semaine télé à venir. Toujours aussi sincère, il confesse ne pas apprécier particulièrement le traitement de l'actualité sur les chaînes d'information, en particulier BFMTV: "Quand il s'agit d'être méga anxiogène et sensationnaliste, ce sont les meilleurs. Quelques fois, c'est trop. Après les Français sont tétanisés par la peur et c'est la meilleure façon de manipuler un peuple. Ils imitent Fox News", s'agace-t-il.



Il faut chercher du côté des divertissements pour trouver les émissions préférées de l'humoriste. Taratata de Nagui "une émission qui n'a rien à envier aux américaines", Nikos Aliagas... Anthony se sent par contre plus mal à l'aise sur les plateaux de talk-show comme celui de Thierry Ardisson par exemple. La télé-réalité ? "C'est avilissant.". Il faut l'entendre et le voir dépeindre tous ces programmes, c'est un vrai sketch hilarant plus vrai que nature...



Rendez-vous dès 13H30 pour On refait la télé avec Jade et Eric Dussart. A 14H00, retrouvez le replay et les vidéos.



