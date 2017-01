Agent secret et pâtisseries dans la Curiosité

REPLAY - Le quotidien d'un agent secret et les secrets de la pâtisserie. La Curiosité Est Un Vilain Défaut du 8 janvier 2017.

par Caroline Dangles publié le 08/01/2017 à 15:00

C’est l’un des meilleurs agents secrets français. Il a vécu sous plusieurs identités et joué sa vie pour la France !

Jean-Marc Gadoullet sort de l’ombre pour nous raconter son quotidien d'agent secret et publie Agent secret aux éditions Robert Laffont.

Puis Marie-Hélène Baylac professeure, agrégée d'histoire, auteure du livre Un repas gourmand à la française aux éditions Omnibus, nous dévoilera les petits secrets de nos pâtisseries. Pourquoi la madeleine a-t-elle une forme de coquille Saint Jacques ? Pourquoi le baba est-il alcoolisé ? Qui a inventé la galette des rois ? Et pourquoi fait-on des crêpes à la chandeleur ? Vous le saurez en écoutant la Curiosité !