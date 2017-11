Alessandra Sublet dans "On refait la télé" avec Jade et Eric Dussart

publié le 11/11/2017 à 14:00

> A. Sublet : "Ardisson, c'est pépé Zinzin !" Crédit Image : dailymotion | Date : 11/11/2017

> A. Sublet : "Je ne serais pas retournée à "C à Vous" !" Crédit Image : dailymotion | Date : 11/11/2017

Il est l'une des personnalités préférées des français ! Le footballeur Antoine Griezmann sera à l'honneur le 15 novembre prochain sur TMC dans le documentaire produit par la présentatrice Alessandra Sublet. Intitulé Griezmann confidentiel, ce programme plongera les téléspectateurs dans l’intimité du jeune alsacien de 26 ans, troisième au classement du Ballon d’or de 2016.

"Griezmann confidentiel", le documentaire d'Alessandra Sublet sur le célèbre footballeur français

Interrogée sur Thierry Ardisson, Alessandra Sublet est revenu sur cette rivalité qui les opposent depuis 2012. Cette guerre remonte au moment où l'animatrice était aux commande de C à Vous sur France 5. Thierry Ardisson avait alors déclaré dans Paris Match : "Alessandra Sublet sur la chaîne du savoir, c’est quand même un comble. Elle glousse, elle ricane beaucoup. J’ai presque l’impression qu’elle ne fait plus que ça". Depuis, les deux animateurs sont en froid et réagissent à leurs attaques par médias interposés.

Cependant, Alessandra Sublet explique que ce conflit n'enlève pas "le regard professionnel" qu'elle porte à l'égard de la carrière de celui qu'elle appelle "Pépé Zinzin". Elle ajoute : "Quand je vois encore qu'aujourd'hui, il arrive à faire Salut Les Terriens le samedi et Les Terriens du Dimanche le dimanche, et que ça marche... Eh bah il faut saluer ça..."



Lorsque Eric Dussart lui demande s'il elle n'a pas envie d'en finir avec cette rivalité, l'animatrice explique que c'est peine perdue : "Ce serait perdre de l'énergie que d'essayer de dire à Thierry "Arrête", et la preuve c'est qu'en plus quand on se bat avec sa meilleure arme qui est l'humour, il le prend mal..." Affaire à suivre donc !



Bon weekend à l'écoute de la télé... sur RTL !