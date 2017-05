Qu'apportent les sensations fortes ?

Une grande inspiration et on saute dans le vide !

publié le 18/05/2017 à 07:00

Sauter en parachute, faire du hors piste, se rendre dans un parc d'attractions, faire une course de moto ou encore escalader une grue sans protection : certains sont prêts à tout pour dépasser leurs limites et même se confronter à la nature. A la recherche d'adrénaline et de sensations extrêmes, ces sportifs ou ces adeptes de l’extrême risquent régulièrement leur vie. Pourquoi certains recherchent-ils les sensations fortes ? Peut-on y devenir accro ? Comment expliquer cette prise de risques ?



Invités

- Catherine Maunoury, double-championne du monde de voltige aérienne, Présidente de l’Aéroclub de France et Ambassadrice du musée de l’Air et de l’Espace



- Patricia Oudit, journaliste à VSD, partenaire de l'émission et créatrice du site de sport extrême neufdixième.com

VSD Mai 2017

- Yannick Dalmas, ancien pilote, quadruple vainqueur des 24h du Mans

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).