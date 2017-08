Le cœur ou la raison ?

publié le 16/08/2017 à 22:30









Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de "Quel est votre signe?" ! Amour, travail, passions, trahisons... En août, Christine Haas et Peggy Broche vous accompagnent du Lundi au Jeudi et vous guident à travers votre carte du ciel.

Les 4 éléments - Astrologie Crédit : sylvie-tribut-astro

Parmi les thèmes de l'émission :

Clara est tiraillée entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle ...

Sur le plan professionnel, elle a l'opportunité d'être mutée à 600 km de chez elle ! Une proposition qui l'intéresse beaucoup ...



Sur le plan personnel, son conjoint, Baptiste, avec qui elle est depuis un an et demi, vient de lui proposer d'emménager et d'acheter un bien immobilier avec elle. La peur de l'engagement ronge Clara qui hésite à accepter ... D'autant plus que sa relation avec Baptiste est encore fébrile !



Elle doit donc choisir entre le cœur et la raison !



Parviendra-t-elle à prendre une décision ?

Va-t-elle sacrifier son amour ou son travail ?

Nous contacter :

Vous souhaitez connaitre votre thème astral ? Vous vous posez des questions sur votre avenir amoureux ou professionnel ? Pour participer à "Quel est votre signe ?", c'est simple !



Contactez-nous par sms au 74900 code ASTRO, par téléphone au 3210 ou bien envoyez votre question par mail à astro2017@rtl.fr en indiquant votre numéro de téléphone. Mais n'oubliez pas : Christine a besoin de vos date, heure et lieu de naissance précis afin de pouvoir étudier votre carte du ciel.