L'instinct maternel existe-t-il ?

La société a longtemps pensé et affirmé que les femmes qui deviennent mères savaient instinctivementprendre soin de leurs enfants, les éduquer et les aimer inconditionnellement. Or, pour certaines d'entre elles, les gestes et l'élan vers leur nouveau-né ne vont pas toujours de soi, et cet instinct maternel qu'on leur prête les culpabilise grandement. Est-il une réalité, les femmes seraient-elles "programmées" pour être mères ? Pourquoi des jeunes mamans ont-elles plus de difficultés que d'autres à investir leur maternité ?

Invitées

- Fabienne Sardas, psychologue et psychanalyste

Livre : "Maman blues : Du bonheur et de la difficulté de devenir mère" (Eyrolles)

Maman blues - Du bonheur et de la difficulté de devenir mère (Ed Eyrolles)

- Brigitte Allain Dupré, psychothérapeute, membre de l'APPJ (Association de Psychanalystes et Psychothérapeutes Jungiens) et psychanalyste

Livre : "Guérir de sa mère" (Eyrolles)

A paraître en mars : "S'affranchir de ses dépendances affectives" (Leduc)

Guérir de sa mère (Ed Eyrolles)

