Comment se libérer de la dépendance affective d’un proche ?

publié le 01/02/2018 à 07:00

Être régulièrement sollicité(e) par un membre de sa famille ou un ami qui se confie, se rebooste et se repose essentiellement sur nous finit par devenir épuisant. Ces demandes de soutien répétées et ce besoin d'aide permanent, qui se révèlent être de la dépendance affective, peuvent constituer une forme de "harcèlement fusionnel" inconscient... De quelle façon se met en place ce qui devient vite un cercle vicieux ? Comment se libérer de ce lien qui devient toxique tout en préservant la relation à l'autre ?

Invités

- Eudes Séméria : psychologue clinicien, psychothérapeute et auteur de "La harcèlement fusionnel", éditions Albin Michel



La harcèlement fusionnel

- Brigitte Allain-Dupré : psychothérapeute, psychanalyste et membre de l'Association de Psychanalystes et Psychothérapeutes Jungiens, auteure de "S'affranchir des dépendances affectives : briser ses chaînes et revivre", éditions Leduc.s



S'affranchir des dépendances affectives : briser ses chaînes et revivre

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).