The Handmaid’s Tale Season 2 First Look (Official) • Only on Hulu

publié le 15/01/2018 à 13:49

Les servantes écarlates sont de retour, tout comme Elisabeth Moss dans le rôle de June Osborne (alias Defred ou Offred en anglais). Une première vidéo mise en ligne le 14 janvier 2018 nous montre les premiers extraits de la saison 2. Pas de paroles, juste une chanson entêtante et des images qui prouvent que les actions de la saison 1 n'ont pas stoppé le terrible régime autoritaire de cette dystopie glaçante.



Difficile de connaître le contenu de l'intrigue puisque le roman originel de Margaret Atwood ne couvre pas les événements décrits après la saison 1. Un peu comme pour Game of Thrones, les réalisateurs de la série prennent les devants. Plusieurs enseignements sont à tirer de cette vidéo. Tout d'abord, June Osborne est en vie, mais elle semble prisonnière, comme le montre son masque de cuir très Hannibal Lecter. Elle apparaît aussi résolue, prête à passer à l'attaque, comme le laisse penser la conclusion de ce teaser où on la voit jeter une allumette dans une sorte de trappe.

La saison 2 nous sortira aussi de la maison des Waterford (Joseph Fiennes et Yvonne Strahovski) et de cette ambiance "pavillons de banlieue bourgeoise" de la saison 1. Plusieurs scènes montrent une Amérique plus rurale et profonde sous l'emprise d'un pouvoir religieux tout-puissant. Quelques images laissent penser aussi que l'on en saura plus sur ce qu'il se passe en dehors des États-Unis, notamment au Canada où sont réunis les réfugiés américains.



The Handmaid's Tale sera de retour sur la plateforme de streaming américaine Hulu, le mercredi 25 avril 2018, et ensuite en France sur OCS.